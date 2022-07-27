Apple может изменить внешний вид iMac

Фото: depositphotos/bloodua

Компания Apple может обновить внешний вид iMac. Об этом свидетельствует патент, выложенный в Сеть под названием "Электронное устройство со стеклянным корпусом", сообщает "Газета.ру".

"Электронное устройство включает в себя стеклянный элемент корпуса с верхней частью, определяющую область отображения, нижней частью, определяющую область ввода, и переходной частью, соединяющую верхнюю часть и нижнюю часть", – говорится в описании.

Это будет стеклянная панель, закругленная внизу, где может располагаться клавиатура.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба признала компанию Apple нарушителем антимонопольного законодательства, поскольку она злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

Отмечалось, что Apple грозит оборотный штраф, размер которого определят в ходе административного расследования. Оборотный штраф может составить от 1 до 15% от годовой выручки компании в России.