Москвичам рассказали, как оплатить покупки с помощью QR-кодов

Носить с собой пластиковую карту или наличные теперь необязательно. Все больше торговых точек снова предлагают своим клиентам оплачивать покупки с телефона, причем владельцам смартфонов на разных операционных системах.

Для этого нужна камера и установленное приложение банка, которое позволяет оплачивать покупки по QR-коду через Систему быстрых платежей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.