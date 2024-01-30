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30 января, 22:15

Транспорт

"Аэрофлот" проиграл суд по делу об аннулировании дешевых авиабилетов на остров Пхукет

"Аэрофлот" проиграл суд по делу об аннулировании дешевых авиабилетов на остров Пхукет

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"Аэрофлот" проиграл суд своим пассажирам, которые купили билеты в Таиланд. Осенью 2023 года на сайте авиакомпании появилось предложение полететь на остров Пхукет за 6,5 тысячи рублей. Некоторые туристы успели им воспользоваться, но вскоре перевозчик аннулировал билеты, сославшись на технический сбой.

Суд Екатеринбурга обязал "Аэрофлот" оказать услуги авиаперевозки семье, которая приобрела билеты с вылетом 14 марта. При этом с оплаченными гостиницами, но без своих проездных остаются еще сотни человек по всей России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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