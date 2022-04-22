Суд в Крыму арестовал пятерых украинских диверсантов, готовивших теракт

Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых задержанных украинских диверсантов, готовивших теракт в отношении гуманитарного конвоя. Они пробудут под стражей два месяца, сообщили в ФСБ.

Диверсанты заложили пластид под бампер автомобиля, чтобы привести взрывное устройство в действие рядом с российской колонной. Взрывное устройство должны были привести в действие дистанционно. Об этом рассказал один из задержанных, который дал признательные показания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.