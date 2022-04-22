Суд в Крыму арестовал пятерых украинских диверсантов, готовивших теракт

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых задержанных украинских диверсантов, готовивших теракт в отношении гуманитарного конвоя. Они пробудут под стражей два месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Крыму и Севастополю.

Из тайников злоумышленников были изъяты два ПЗРК "Игла" с пусковыми устройствами, три гранатомета РПГИ8, пулемет ПКМ, автомат АКМ, пистолет ПМ, 127 ручных гранат, 18 противопехотных и магнитных мин, противотанковая мина с дистанционным взрывателем, 8 килограммов пластида, СВУ, 42 взрывателя и детонатора, более 5 тысяч патронов и другое.

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что деятельность украинской диверсионно-террористической группы проводилась по заданию СБУ с использованием заминированной машины. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по факту приготовления к акту международного терроризма.

До этого Федеральная служба безопасности пресекла подготовку теракта в Крыму. В Симферополе задержали россиянина, который являлся сторонником запрещенной в РФ террористической организации ИГ и готовил подрыв железнодорожных путей. Дома у задержанного обнаружили и изъяли СВУ, электродетонаторы, схему закладки СВУ под железнодорожное полотно, экстремистскую литературу и другое.

