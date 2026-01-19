Судья в Москве начал рассматривать вопрос о разводе Самойловой с Джиганом

В Москве мировой судья начал рассматривать вопрос о разводе блогера Оксаны Самойловой с рэпером Джиганом. Заседание проходит в закрытом режиме.

В ноябре 2025 года суд по просьбе артиста дал супругам 2 месяца на примирение, однако блогер заявила, что не готова к этому шагу. Речи о разделе имущества или о месте проживания четверых детей не ведется, рассказала Самойлова.

