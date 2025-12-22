22 декабря, 22:15Шоу-бизнес
Блогер Лерчек поблагодарила суд за разрешение посещать врачей
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, которая находится под домашним арестом, поблагодарила суд за разрешение посещать врачей. Заявление она сделала после заседания Гагаринского суда в Москве, на котором допрашивали ее бывшего мужа Артема Чекалина по делу о незаконном выводе из страны сотен миллионов рублей.
Лерчек отметила, что готова погасить свои долги перед государством. В свою очередь, Чекалин сообщил, что достаточной суммы у него пока нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.