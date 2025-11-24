Блогер Лерчек рассказала, что ее укачало во время поездки на заседание

Блогер Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, пожаловалась на плохое самочувствие во время поездки в суд. Блогер рассказала, что дорога далась ей тяжело и ее укачало. Причиной недомогания стала беременность, Чекалина находится на шестом месяце.

На заседание по делу о выводе из страны более 250 миллионов рублей блогер приехала с новым спутником. Им оказался 37-летний тренер по танцам Луис Сквиччиарини, который является отцом ее будущего ребенка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.