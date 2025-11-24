Форма поиска по сайту

24 ноября, 16:15

Шоу-бизнес

Блогер Лерчек рассказала, что ее укачало во время поездки на заседание

Блогер Лерчек рассказала, что ее укачало во время поездки на заседание

Блогер Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, пожаловалась на плохое самочувствие во время поездки в суд. Блогер рассказала, что дорога далась ей тяжело и ее укачало. Причиной недомогания стала беременность, Чекалина находится на шестом месяце.

На заседание по делу о выводе из страны более 250 миллионов рублей блогер приехала с новым спутником. Им оказался 37-летний тренер по танцам Луис Сквиччиарини, который является отцом ее будущего ребенка.

