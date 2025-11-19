Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 22:45

Шоу-бизнес

Лариса Долина дала показания по делу о мошенничестве по видеосвязи

Лариса Долина дала показания по делу о мошенничестве по видеосвязи

"Московский патруль": певица Долина дала показания по делу о мошенничестве

Адвокат Ларисы Долиной назвал ее дело опасным прецедентом для покупателей недвижимости

Лариса Долина дала показания по делу о мошенничестве по видеосвязи из Хамовнического суда

Певица Долина дала показания по делу о мошенничестве

Певица Лариса Долина дала показания по делу о мошенничестве

Лариса Долина даст показания в Хамовническом суде Москвы по видеосвязи

Конституционный суд РФ разрешил двойное наказание для виновников ДТП

"Московский патруль": москвич ослеп на один глаз после посещения частной клиники

Судебные приставы Псковской области передали 21 слиток золота в доход государства

Народная артистка России Лариса Долина впервые дала показания по делу о мошенничестве, в результате которого лишилась квартиры и денег. Заседание прошло в закрытом режиме в Балашихинском суде, но певице разрешили подключиться по видеосвязи из районного Хамовнического суда.

Подробности о заседании не разглашаются. По ходатайству адвоката Долиной суд закрыл процесс для того, чтобы обеспечить безопасность его участников. По словам юриста, она сама и артистка ранее получали угрозы от неизвестных с требованием забрать заявление из полиции, а также угрожали взорвать ее автомобиль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судышоу-бизнесвидеоЕкатерина ЕфимцеваАлексей Пименов

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика