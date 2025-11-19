Лариса Долина дала показания по делу о мошенничестве по видеосвязи

Народная артистка России Лариса Долина впервые дала показания по делу о мошенничестве, в результате которого лишилась квартиры и денег. Заседание прошло в закрытом режиме в Балашихинском суде, но певице разрешили подключиться по видеосвязи из районного Хамовнического суда.

Подробности о заседании не разглашаются. По ходатайству адвоката Долиной суд закрыл процесс для того, чтобы обеспечить безопасность его участников. По словам юриста, она сама и артистка ранее получали угрозы от неизвестных с требованием забрать заявление из полиции, а также угрожали взорвать ее автомобиль.

