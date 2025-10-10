Трехлетнего сына блогера Лерчек выписали из больницы после операции

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Трехлетний сын блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), находящейся под домашним арестом, выписан из больницы после операции на легких. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил адвокат Константин Третьяков.

По словам юриста, сейчас мальчика ожидает курс реабилитации.

В больницу ребенок попал после того, как уронил на себя стол во время игры с братом. Тогда Чекалина оперативно получила разрешение следователя на выезд в медучреждение.

Однако из-за ремонта и ДТП движение было затруднено. Находящиеся рядом сотрудники ДПС пересадили ребенка с бабушкой в свой автомобиль и довезли до больницы. Блогер следовала на машине за ними.

В 2023 году Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина обвинили в неуплате налогов на сумму, превышающую 300 миллионов рублей. Они закрыли задолженность, и дело об уклонении от налогов было прекращено.

Однако в октябре 2024 года блогерам и их бизнес-партнеру Роману Вишнякову предъявили обвинение в незаконном выводе более 250 миллионов рублей по подложным документам. Были выявлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

В конце прошлого года Чекалиных отправили под домашний арест. В сентябре 2025-го им предъявили обвинения в переводах в валюте на счета нерезидентов.

Установлено, что в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины и их соучастники продавали через интернет курсы фитнес-марафонов. В это время они совершили валютные операции по переводу денежных средств на сумму более 251,6 миллиона рублей.