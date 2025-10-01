Трехлетний сын блогера Лерчек во время игры повредил себе легкие

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Трехлетний сын блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), находящейся под домашним арестом, во время игры с братом уронил на себя стол и повредил легкие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на партнера адвокатского бюро ЕПАМ адвоката Константина Третьякова.

Чекалина оперативно получила разрешение от следователя на выезд в больницу. Однако движение транспорта на Новорижском шоссе было затруднено из-за ремонта дороги и ДТП. Находящиеся рядом сотрудники ДПС пересадили ребенка вместе с бабушкой к себе в автомобиль и довезли его до больницы. Блогер следовала на машине за ними.

В больнице врачи провели мальчику операцию. Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Во вторник, 30 сентября, ему вытащили дренаж из легких.

Ранее СМИ сообщали, что Чекалиной диагностировали неврому Мортона. Это заболевание представляет собой доброкачественное утолщение нерва стопы. Лерчек требуется операция и гормональный укол, который необходимо ставить раз в год.