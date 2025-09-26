Super: блогеру Лерчек диагностировали неврому Мортона

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Блогеру Валерии Чекалиной, также известной как Лерчек, диагностировали неврому Мортона, рассказали Super.ru адвокаты девушки.

Это заболевание представляет собой доброкачественное утолщение нерва стопы. Лерчек требуется операция и гормональный укол, который необходимо ставить раз в год.

Процедуру следует проводить в операционной, однако в связи с нахождением блогера под домашним арестом, делать это пришлось в условиях ее жилища, рассказали представители Чекалиной.

Вместе с тем, по словам собеседников журналистов, у Лерчек обострились "проблемы по женской части". Ей приходилось вызывать скорую помощь, которая не смогла обеспечить полное лечение. При этом блогеру отказали в самостоятельном посещении врачей, подчеркнули ее адвокаты.

Кроме того, с марта 2025 года Чекалину беспокоит зубная боль. Ее представители направляли ходатайство следователю, чтобы тот разрешил ей посетить клинику, но запрос также был отклонен.

В 2023 году Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина обвинили в неуплате налогов на сумму, превышающую 300 миллионов рублей. Они закрыли задолженность, и дело об уклонении от налогов было прекращено.

Однако в октябре 2024 года блогерам и их бизнес-партнеру Роману Вишнякову предъявили обвинение в незаконном выводе более 250 миллионов рублей по подложным документам. Были выявлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

В конце прошлого года Чекалиных отправили под домашний арест. В сентябре 2025-го им предъявили обвинения в переводах в валюте на счета нерезидентов.

Установлено, что в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины и их соучастники продавали через интернет курсы фитнес-марафонов. В это время они совершили валютные операции по переводу денежных средств на сумму более 251,6 миллиона рублей.