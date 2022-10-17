Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:15

Происшествия

Басманный суд арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту

Басманный суд арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту

Новости часа: арест пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Суд арестовал пять подозреваемых в теракте на Крымском мосту

"Московский патруль": вероятный киллер Мавриди закрыл лицо нарисованной маской на суде

"Московский патруль": 58-летнего мужчину осудили за стрельбу по самолету

Водителя Ксении Собчак признали виновным в смертельном ДТП

Обвиняемого в поджоге машин возле "Москва-Cити" отправили под домашний арест

Обвиняемый в поджоге автомобилей в "Москва-Сити" отправлен под домашний арест

Водителя Собчак приговорили к двум годам колонии-поселения из-за ДТП в Сочи

Совладельца "Зимней вишни" осудили на 8 лет за взятку

Басманный суд Москвы отправил под арест троих россиян, которые проходят по делу о теракте на Крымском мосту. Их заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Всем троим предъявили обвинение по статье о совершении теракта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены для автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека.

Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию позже подтвердили сотрудники ФСБ России, назвав организатором теракта на Крымском мосту ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

Читайте также
Сюжет: ЧП на Крымском мосту
судыпроисшествиявидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика