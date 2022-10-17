Басманный суд арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту

Басманный суд Москвы отправил под арест троих россиян, которые проходят по делу о теракте на Крымском мосту. Их заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Всем троим предъявили обвинение по статье о совершении теракта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены для автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека.

Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию позже подтвердили сотрудники ФСБ России, назвав организатором теракта на Крымском мосту ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

