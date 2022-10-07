Совладельца "Зимней вишни" осудили на 8 лет за взятку

Фото: TACC/Максим Киселев

Суд Кемерова назначил бывшему генеральному директору и совладельцу сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому восемь лет лишения свободы в колонии строго режима. Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным в даче взятки главе регионального Госстройнадзора при реконструкции здания с нарушениями.

Вишневский также должен будет выплатить штраф размером 21 миллион рублей.

По версии следствия, в 2013–2014 годы он через посредника дал взятку в семь миллионов рублей, чтобы реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

Вишневский сперва вину не признал, поскольку был не собственником ТЦ на стадии заключения договора и строительства, вследствие чего экономической заинтересованности во взятке не было. Также обвиняемый заявлял, что семь миллионов были не взяткой, а оплатой по официальному договору услуг организации, которая занималась оформлением документов и разрешительной документацией.

Вячеслав Вишневский был арестован в конце марта 2019 года в Польше. Сотрудники погранслужбы задержали его при попытке пересечь границу. Вишневский стал последним арестованным фигурантом дела.

Трагедия в Кемерове произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети, еще свыше 140 человек получили различные травмы.

Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни" показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.



Совладелец ТЦ "Зимняя вишня" признался в даче взятки при строительстве здания

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!