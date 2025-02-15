Мужчину, пытавшегося отравить коллегу ртутью, арестовали в Москве

Мужчина, который из-за ревности решил отравить сослуживца ртутью, заключен под стражу. Зюзинский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде ареста. В судебном заседании подозреваемый признал вину, но просил не отправлять его в СИЗО.

По данным следствия, 46-летний Дмитрий Балакин приревновал коллегу к 24-летней девушке и решил его устранить. Он купил несколько градусников, достал из них ртуть, добавил в слойку и угостил знакомого. Однако оба мужчины оказались в больнице – Балакин симулировал отравление, чтобы отвести от себя подозрения.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи выявили в его организме ртуть, после чего расследованием занялись следователи.

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