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15 февраля, 22:15

Происшествия

Мужчину, пытавшегося отравить коллегу ртутью, арестовали в Москве

Мужчину, пытавшегося отравить коллегу ртутью, арестовали в Москве

В Москве арестовали мужчину, пытавшегося отравить коллегу ртутью

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Мужчина, который из-за ревности решил отравить сослуживца ртутью, заключен под стражу. Зюзинский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде ареста. В судебном заседании подозреваемый признал вину, но просил не отправлять его в СИЗО.

По данным следствия, 46-летний Дмитрий Балакин приревновал коллегу к 24-летней девушке и решил его устранить. Он купил несколько градусников, достал из них ртуть, добавил в слойку и угостил знакомого. Однако оба мужчины оказались в больнице – Балакин симулировал отравление, чтобы отвести от себя подозрения.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи выявили в его организме ртуть, после чего расследованием занялись следователи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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