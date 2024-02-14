14 февраля, 13:45Происшествия
Суд в Амстердаме заочно приговорил футболиста "Спартака" Промеса к 6 годам тюрьмы
Приговор по делу о крупной контрабанде наркотиков вынесли футболисту московского футбольного клуба "Спартак". Суд в Амстердаме заочно приговорил спортсмена Квинси Промеса к шести годам тюрьмы.
Его признали причастным к организации транспортировки почти 1,5 тонны наркотических веществ в 2020 году. Нелегальную поставку задержали в порту Бельгии.
Это не единственное уголовное дело, по которому футболиста признали виновным. Ранее суд назначил Промесу 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на родственника. Спортсмена также обязали выплатить пострадавшему компенсацию.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.