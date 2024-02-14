Суд в Амстердаме заочно приговорил футболиста "Спартака" Промеса к 6 годам тюрьмы

Приговор по делу о крупной контрабанде наркотиков вынесли футболисту московского футбольного клуба "Спартак". Суд в Амстердаме заочно приговорил спортсмена Квинси Промеса к шести годам тюрьмы.

Его признали причастным к организации транспортировки почти 1,5 тонны наркотических веществ в 2020 году. Нелегальную поставку задержали в порту Бельгии.

Это не единственное уголовное дело, по которому футболиста признали виновным. Ранее суд назначил Промесу 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на родственника. Спортсмена также обязали выплатить пострадавшему компенсацию.

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