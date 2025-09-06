Форма поиска по сайту

06 сентября

Происшествия

Суд избрал запрет определенных действий для актрисы Аглаи Тарасовой

Суд избрал запрет определенных действий для актрисы Аглаи Тарасовой

Суд в Домодедове не стал отправлять актрису Аглаю Тарасову под домашний арест и избрал для нее запрет определенных действий. Звезду фильмов "Лед" и "Холоп" обвиняют в контрабанде наркотических средств.

Актрисе предстоит являться по первому вызову следователей, не покидать жилье ночью и не комментировать уголовное дело. Суд учел отсутствие судимости и положительные характеристики. Запрет позволит Тарасовой продолжить сниматься в кино, но на нее наденут электронный браслет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

