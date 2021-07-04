Мэру Лобни избрали меру пресечения

Суд сегодня избрал меру пресечения главе Лобни Евгению Смышляеву. Чиновника задержали в эту пятницу. Его подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями. По версии следствия, причиненный ущерб оценивается в 5 миллионов рублей.

Обвинение настаивало на заключении под стражу. Но в итоге суд запретил Смышляеву пользоваться мобильной связью и интернетом, а также общаться с кем-либо, кроме следователя, близких родственников и адвокатов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.