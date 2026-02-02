Суд изберет меру пресечения 19-летнему москвичу по делу об удушении девушки

Люблинский суд Москвы в понедельник, 2 февраля, изберет меру пресечения для 19-летнего москвича, который задушил свою девушку на почве ревности. Убийство произошло 30 января.

Обвиняемый сам сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Ему грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), которое предусматривает наказание от 6 до 15 лет с ограничением свободы до 2 лет.

