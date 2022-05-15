Подмосковные яхтсмены открыли сезон. Парусная регата стартовала в акватории Пестовского водохранилища в районе Мытищ.

В гонке приняли участие 14 лодок. В командах – профессионалы и любители. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.