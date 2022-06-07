Клиенты Black Star Fitness потребовали вернуть деньги из-за закрытия клуба

Клиенты внезапно закрывшегося фитнес-клуба премиум класса Black Star Fitness пытаются вернуть деньги за абонементы. Люди говорят о том, что клуб больше не работает узнали, когда пришли на очередную тренировку. А кто-то и вовсе купил абонемент накануне закрытия и не успел ни разу сходить в зал.

О том, что произошло и есть ли шанс получить свои средства обратно, – в эфире телеканала Москва 24.