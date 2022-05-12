Киркоров прилетел на "Евровидение" в Турин по особому приглашению

Певец Филипп Киркоров нашел способ как приехать на "Евровидение". Певец прилетел в Турин на вертолете по специальному приглашению организаторов. Это несмотря на то, что официально Россию и Белоруссию отстранили от конкурса из-за событий на Украине.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.