Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностирована болезнь Лайма

Американский певец Джастин Тимберлейк сообщил о том, что у него диагностирована болезнь Лайма, по-другому она называется боррелиоз. Заразиться можно через укус инфицированного черноногого клеща.

Артист отметил, что диагноз ему поставили во время его мирового гастрольного тура. Тем не менее певец решил не прерывать выступления и выходил на сцену с сильными невралгическими болями.

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