Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 07:00

Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностирована болезнь Лайма

Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностирована болезнь Лайма

Телеведущий Дмитрий Хрусталев устроил дебош в самолете

Новости мира: тропический шторм "Ко-Мэй" обрушился на Китай

Певец Niletto запретил поклонникам фотографироваться с ним

"Московский патруль": певице Анне Седоковой грозит до шести лет колонии

"Московский патруль": блогера Subo обвинили в неуплате налогов и отмывании денег

Крупные компании решили заработать на скандальной измене главы Astronomer

Анджелину Джоли и Джонни Деппа заподозрили в тайном романе

Шеф-повар Ивлев не выплатил экс-супруге алименты на сумму 8 млн руб

Новости мира: рестлер Халк Хоган ушел из жизни из-за остановки сердца

Американский певец Джастин Тимберлейк сообщил о том, что у него диагностирована болезнь Лайма, по-другому она называется боррелиоз. Заразиться можно через укус инфицированного черноногого клеща.

Артист отметил, что диагноз ему поставили во время его мирового гастрольного тура. Тем не менее певец решил не прерывать выступления и выходил на сцену с сильными невралгическими болями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика