Суд вынесет вердикт по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд 1 июня

В среду, 1 июня, состоится одно из самых громких слушаний. Суд присяжных должен вынести решение по делу о клевете между Джонни Деппом и Эмбер Херд.

Изначально актриса обвинила Деппа в домашнем насилии. Но чем больше длится тяжба, тем больше сомнений, кто из них виновен – Джонни или Эмбер.

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