Рождественские службы прошли в 500 храмах столицы

Москвичи отмечают Рождество Христово. В ночь на 7 января службы прошли в пятистах храмах столицы. Рождественское богослужение длилось несколько часов и включало великое повечерие, утреню и Божественную литургию.

Верующие собирались у храмов за несколько часов до начала служб. Традиционное обращение к патриарху Кириллу стало неотъемлемой частью праздничной ночи. Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье вместе с героями России, бойцами специальной военной операции и их семьями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.