07 января, 09:15

Общество

Рождественские службы прошли в 500 храмах столицы

Рождественские службы прошли в 500 храмах столицы

Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

Рождественские службы начались в храмах Москвы

Собянин: в Москве с 2012 года построили более 150 храмов

В техасском храме устроили шоу дронов в Рождество

Ночная месса прошла в московском католическом соборе на Большой Грузинской

Мечеть на Большой Татарской улице в Москве открылась после реставрации

В храме Христа Спасителя прошла презентация книги-альбома "Москва Православная – 2025"

Почти 20 новых храмов появилось на юго-западе Москвы в рамках "Программы 200"

Новости мира: во французской Савойе объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада

Москвичи отмечают Рождество Христово. В ночь на 7 января службы прошли в пятистах храмах столицы. Рождественское богослужение длилось несколько часов и включало великое повечерие, утреню и Божественную литургию.

Верующие собирались у храмов за несколько часов до начала служб. Традиционное обращение к патриарху Кириллу стало неотъемлемой частью праздничной ночи. Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье вместе с героями России, бойцами специальной военной операции и их семьями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

религияобществогородвидеоДарья ЕрмаковаПолина Гура

