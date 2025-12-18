"Новости дня": сотни памятников архитектуры восстановили в рамках "Московской реставрации"

Сотни уникальных памятников архитектуры восстановили в 2025 году в столице участники конкурса "Московская реставрация". Жюри отметило 29 лауреатов. Одним из победителей стал Швейцарский домик в усадьбе "Кусково".

Его построили в XIX веке в стиле альпийского шале. Идея возведения принадлежала владельцу графу Дмитрию Шереметеву, а архитектором был выбран Николай Бенуа. Именно он вписал уникальное здание в общий ансамбль усадьбы.

Подробнее – в программе "Новости дня".