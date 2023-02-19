Новости регионов: циклон в Калининграде и лиса на горнолыжном курорте в Шерегеше

На Калининград обрушился циклон "Ульф" и повредил 14 автомобилей. Ненастье бушевало всю ночь. Порывы ветра достигали 33 метров в секунду. Теперь городские власти подсчитывают ущерб.

В Шерегеше на горнолыжный курорт заявилась лиса и застала врасплох посетителей своим поведением. На кадрах, которые опубликованы в Сети, видно, что лисица сначала осторожно подбирается к склону, а потом заходит, прямо в гущу. Туристы тут же забыли про катание и переключились на лису.

В Новосибирске проходит фестиваль иглу. Команды соревнуются в строительстве снежных домов. Жилища эскимосов расположились на льду Новосибирского водохранилища. Фестиваль проходит здесь с 2008 года и на этот раз собрал около 3 тысяч участников.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.