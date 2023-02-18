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08:27

Происшествия

Выжившего в крушении вертолета на Сахалине мужчину прооперировали

Фото: 65.mchs.gov.ru

Министерство здравоохранения Сахалинской области сообщило, что выжившему при крушении вертолета Robinson провели операцию, передает РИА Новости.

"Мужчине, которого в пятницу госпитализировали после аварии вертолета на Сахалине, провели операцию. В настоящее время медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое, пациент находится под наблюдением врачей", – заявили в ведомстве.

Накануне стало известно, что с радаров в районе северо-востока от горы Красная в Сахалинской области пропал вертолет Robinson. Воздушное судно позже удалось обнаружить – выяснилось, что вертолету потребовалась аварийная посадка.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что пилот и пассажир вертолета Robinson, попавшего в аварию на Сахалине, скончались. По оценкам экстренных служб, причиной аварийной посадки могла стать ошибка пилотирования.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Также проводится проверка в Сахалинской транспортной прокуратуре.

Ошибка пилотирования могла стать причиной жесткой посадки вертолета Robinson на Сахалине

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