Улицы Воронежа затопило после сильных ливней

Воронеж затопило после грозы с градом и сильных ливней. Местная канализация с обильными осадками не справилась. Дороги и дворы скрылись под водой буквально за пару часов.

В некоторых районах воды было по пояс. По бурлящим потокам с трудом передвигались люди и транспорт. Некоторые отчаялись куда-то добраться на машине.

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