На Азербайджан обрушились проливные дожди

На западную часть Азербайджана обрушились проливные дожди. В Дашкесанском районе сошли мощные селевые потоки. Они полностью разрушили мост между двумя деревнями, несколько машин смыло в реку.

На некоторых участках движения нет из-за тонны камней и грязи. Из-за сильного ливня под водой оказались поля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.