Городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что городские службы работают в усиленном режиме в праздничные дни. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с 11 по 13 июня включительно, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – заявил представитель мэрии.

На круглосуточное дежурство выведены 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. В их составе есть специализированная техника и аварийные источники электроснабжения.

По словам Бирюкова, в городе предприняты меры по бесперебойному функционированию систем жизнеобеспечения города. В частности, усилен контроль за работой электросетевых объектов, проверено соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Ранее сообщалось, что порядок на мероприятиях в честь Дня России в Москве будут обеспечивать свыше 4,4 тысячи сотрудников столичных служб и ведомств. Сотрудники полиции и Росгвардии будут дежурить в контрольно-пропускных пунктах, через которые посетители будут проходить в места народных гуляний.