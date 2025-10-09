Сахалинские рыбаки поймали тунца-гиганта весом 214 килограммов

Сахалинские рыбаки этой осенью получили необычно щедрый улов, состоящий из тунцов-гигантов. В Долинском районе был пойман самый крупный экземпляр весом 214 килограммов, а также более скромная добыча массой 152 килограмма.

Вытащить таких тяжеловесов из воды без специальной техники затруднительно, поэтому рыбаки используют погрузчики и мини-экскаваторы. Эксперты объясняют нашествие крупного тунца аномальным потеплением, которое значительно повысило температуру воды и привлекло рыбу ближе к берегу.

