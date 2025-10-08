Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 октября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: крупный пожар потушили в Екатеринбурге

Крупный пожар потушили в Екатеринбурге. Там горело мебельное производство. Огонь охватывал кровлю по площади почти 1 000 квадратных метров. На месте работали 30 спасателей и 12 единиц техники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Гололед и заснеженные дороги привели к пробкам и авариям в Амурской области. Больше всего ДТП в Магдагачинском округе. Также есть риски ЧС и коммунальных аварий. Режим повышенной готовности ввели в Сковородинском округе.

Сезонная миграция летучих мышей началась в Приморском крае. В поисках укрытий для зимовки они начали залетать в жилые дома. Их нашли спящими на гардинах даже на уровне 20 этажа и выше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

