Силы ПВО уничтожили ночью 53 беспилотника над территориями РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили прошедшей ночью 53 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 28 дронов сбили в Белгородской области, 11 – в Воронежской, 6 – в Ростовской, по 2 БПЛА – в Брянской и Курской областях, а также еще по 1 – в Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областях.

В Воронежской области дроны были ликвидированы на территории двух районов и двух городов региона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В результате воздушной атаки в Ростовской области произошло возгорание травы на территории одного из местных предприятий. Пожар был потушен на площади 100 квадратных метров.

Кроме того, в Белгородской области пострадали три человека, в том числе один ребенок, при попадании украинского снаряда в частный дом. Всех раненых госпитализировали в больницу.