Восемь человек задержали в Ингушетии после дрифта со стрельбой на заправке, сообщили в местном МВД. У одного из них изъяли светозвуковой автомат.

В отношении другого мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве, он стрелял из холостого оружия. Также троих участников оштрафовали за тонировку автомобиля, отсутствие страхового полиса, управление незарегистрированным транспортом и мелкое хулиганство.

