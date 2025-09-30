Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 09:30

Происшествия

Восемь человек задержали в Ингушетии после дрифта со стрельбой на заправке

Восемь человек задержали в Ингушетии после дрифта со стрельбой на заправке

Новости регионов: три человека погибли в аварии в Краснодарском крае

Авария с несколькими автомобилями произошла на юге Москвы

Новости мира: 13 человек погибли из-за тайфуна во Вьетнаме

Более 100 участников массовых протестов арестованы в Марокко

Три человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Новости мира: ливни обрушились на несколько регионов Испании

Микроавтобус загорелся при съезде на Дмитровское шоссе в Долгопрудном

"Московский патруль": пожар произошел в приюте для животных на севере Москвы

"Московский патруль": в подмосковной конюшне на лошадь упал каркас манежа

Восемь человек задержали в Ингушетии после дрифта со стрельбой на заправке, сообщили в местном МВД. У одного из них изъяли светозвуковой автомат.

В отношении другого мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве, он стрелял из холостого оружия. Также троих участников оштрафовали за тонировку автомобиля, отсутствие страхового полиса, управление незарегистрированным транспортом и мелкое хулиганство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика