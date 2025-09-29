Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 14:15

Происшествия

Новости регионов: массовая авария произошла в Санкт-Петербурге

Новости регионов: массовая авария произошла в Санкт-Петербурге

ДТП произошло на 99-м километре МКАД

Новости регионов: бывший студент напал с ножом на преподавателей в Архангельске

Молодой человек получил арест за поездку на сцепке в столичном метро

Новости мира: 12 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна "Буалой"

Новости регионов: источник смертельного алкоголя нашли в Ленинградской области

Мужчина устроил стрельбу после ссоры на дороге в Москве

Новости мира: рейтинг премьера Стармера оказался самым низким в истории Британии

В Сети появилось видео с зацепером на крыше автобуса на Кутузовском проспекте

Новости мира: в Молдавии подвели предварительные итоги парламентских выборов

В Санкт-Петербурге на севере КАД произошла массовая авария с участием грузовика и трех легковых автомобилей. Одна из машин перевернулась. Причины ДТП уточняются, информации о пострадавших пока нет.

В Приморском крае рыбак оказался в открытом море на резиновой лодке. Сильный ветер унес его на 20 километров. Поисковая операция с вертолетом Ми-8 завершилась успешно, мужчина вернулся домой без травм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика