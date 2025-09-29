Новости регионов: массовая авария произошла в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на севере КАД произошла массовая авария с участием грузовика и трех легковых автомобилей. Одна из машин перевернулась. Причины ДТП уточняются, информации о пострадавших пока нет.

В Приморском крае рыбак оказался в открытом море на резиновой лодке. Сильный ветер унес его на 20 километров. Поисковая операция с вертолетом Ми-8 завершилась успешно, мужчина вернулся домой без травм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.