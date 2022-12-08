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Около 1 тыс дворников устраняют последствия снегопада в Санкт-Петербурге 8 декабря

Около 1 тыс дворников устраняют последствия снегопада в Санкт-Петербурге 8 декабря

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Санкт-Петербург засыпало снегом. Коммунальные службы в данный момент работают над устранением последствий снегопада. На основные магистрали выехали 850 единиц спецтехники, а тротуары и дворы расчищают около одной тысячи дворников.

Устранить снег, который принесли в город сразу два циклона, оказалось непросто. Из-за этого Петербург встал в многокилометровых заторах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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