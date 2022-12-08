Двое жителей Севастополя задержаны по подозрению в госизмене

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ФСБ России задержала двух жителей Севастополя по подозрению в госизмене в форме шпионажа в пользу Службы безопасности Украины, сообщает ТАСС.

По информации спецслужб, задержанные передавали данные о расположении объектов Минобороны и ФСБ. Один из них, являясь сторонником украинской идеологии, был завербован СБУ в 2016 году. После начала спецоперации он за денежное вознаграждение передавал ей данные о расположении объектов министерства обороны РФ.

Также мужчина по заданию своих кураторов из СБУ летом 2022 года привлек к противоправной деятельности знакомого. Последний собирал и передавал украинской спецслужбе по мессенджеру WhatsApp данные об объектах ФСБ России.

Ранее московский суд арестовал трех украинских граждан – двух мужчин и одну женщину – по подозрению в подготовке теракта и хранении оружия. Подозреваемые заключены под стражу до 23 января следующего года.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!