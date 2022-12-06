Прокурор запросила для экс-сенатора Арашукова и его отца пожизненное наказание

Дело экс-сенатора Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова близится к финалу. Экс-сенатор проходит по делу о преступном сообществе и заказных убийствах. Обвинение запросило для него пожизненный срок.

Кроме того, прокурор Гульчехра Ибрагимова попросила назначить экс-сенатору штраф в размере одного миллиона рублей и лишить его права занимать определенные должности в течение четырех лет. С Рауля Арашукова также попросили взыскать штраф в один миллион рублей.

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