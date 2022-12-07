Путин заявил, что по-прежнему против возвращения смертной казни в РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Владимир Путин заявил, что по-прежнему выступает против возвращения смертной казни в России. Президент коснулся этой темы на заседании Совета по правам человека.

"Моя позиция не поменялась в этом смысле", – сказал Путин.

Также он напомнил членам СПЧ слова главы Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, который заявил, что для возвращения смертной казни в стране придется сменить Конституцию.

Зорькин высказался против возвращения смертной казни в конце ноября. По его мнению, снятие моратория на смертную казнь стало бы плохим сигналом обществу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что вопрос о возвращении смертной казни в России в Кремле не обсуждался.

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