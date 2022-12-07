07 декабря, 19:14Общество
Путин заявил, что по-прежнему против возвращения смертной казни в РФ
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Владимир Путин заявил, что по-прежнему выступает против возвращения смертной казни в России. Президент коснулся этой темы на заседании Совета по правам человека.
"Моя позиция не поменялась в этом смысле", – сказал Путин.
Также он напомнил членам СПЧ слова главы Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, который заявил, что для возвращения смертной казни в стране придется сменить Конституцию.
Зорькин высказался против возвращения смертной казни в конце ноября. По его мнению, снятие моратория на смертную казнь стало бы плохим сигналом обществу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что вопрос о возвращении смертной казни в России в Кремле не обсуждался.
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