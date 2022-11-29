Путин напомнил о конституционных правах и свободах граждан

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Владимир Путин призвал судей не забывать о конституционных правах и свободах граждан. Об этом он заявил во время Всероссийского съезда судей.

Президент назвал гарантированные конституцией права незыблемыми. По его словам, вызовы и угрозы, с которым сталкивается Россия, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода в разбирательствах.

Глава государства напомнил, что российские суды продолжали работать в обычном режиме даже во время пандемии, хотя так было не во всех странах.

"В 2021 году только по первой инстанции судами были рассмотрены более 39 миллионов дел, наверняка председатель Верховного суда еще об этом будет говорить. За девять месяцев этого года – свыше 30 миллионов", – сказал российский лидер.

Ранее Путин поручил в сжатые сроки интегрировать новые регионы в судебную систему РФ. По его словам, специалистам предстоит большой объем работ. Он отметил, что речь идет не только о подборе сотрудников, но и о строительстве новых зданий и материально-техническом обеспечении.



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