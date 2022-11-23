В ГД призвали ограничить право участия в выборах для призывавших к санкциям против РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить право участия в выборах для граждан, которые были привлечены за призывы к антироссийским санкциям. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что письмо с соответствующей инициативой парламентарий направил на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Депутат напомнил, что в настоящее время участвовать в выборах в качестве кандидатов не могут граждане, у которых имеется неснятая и непогашенная судимость за совершение тяжких и особо тяжких уголовных преступлений, а также россияне, привлеченные к административной ответственности за пропаганду или публичную демонстрацию экстремистской символики и распространение таких материалов.

При этом лица, привлеченные к административной ответственности за призывы к введению антироссийских санкций, пока никак не ограничены в правах и могут выставлять свои кандидатуры на выборах, отметил Федоров. По его словам, некоторые из таких граждан ведут активную политическую и общественную деятельность.

"В связи с этим прошу <...> оценить целесообразность внесения изменений в избирательное законодательство в части запрета <...> избираться, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию", – говорится в обращении в Генпрокуратуру.

В марте Госдума приняла проект закона об уголовной ответственности за призывы к введению иностранных санкций в отношении России. Статья будет применяться в отношении россиян, которые до этого в течение года уже привлекались к административной ответственности за такие же правонарушения.



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