Итальянский политик назвали санкции против России ошибкой

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Антироссийская политика Евросоюза контрпродуктивна и вредит европейскому рынку. Об этом РИА Новости заявил депутат парламента итальянской области Венето Стефано Вальдегамбери.
Парламентарий прокомментировал требование группы евродепутатов расследовать действия "Газпрома" в связи с ростом цен на газ.
В своем письме депутаты выражают подозрения, что российская компания якобы намеренно ограничивает поставки газа в Европу, после этого повышает цены на него, в связи с чем растут и счета за потребление голубого топлива у европейских граждан.
Политики полагают, что все это "Газпром" делает с целью получить согласие на запуск "Северного потока – 2".
Итальянский депутат Вальдегамбери считает, что такой призыв к расследованию выглядит "бесполезным и тенденциозным". По мнению политика, скачок цен на газ и коллапс агропищевого экспорта является прямым результатом ошибочных решений и санкций Евросоюза.
Парламентарий отмечает, что ЕС постоянно вводит против России санкции "по несуществующим поводам", что в итоге оказывает на экономику "эффект бумеранга".
В качестве примера Вальдегамбери привел запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, объявивших о санкциях в отношение Москвы, введенный Россией в августе 2014 года.
"Благодаря нашим санкциям Россия, если и не достигла самообеспечения, то определенно сократила зависимость от пищевого импорта. Сельскохозяйственный экспорт Италии за последние семь лет потерял миллиарды долларов. Это вина России или абсурдной политики ЕС?" – выразил свою позицию депутат.
В последнее время цены на газ в Европе бьют рекорды. По индексу голландского TTF стоимость фьючерса составила 20 сентября рекордные 911,2 доллара за тысячу кубометров.
Средняя заполненность газовых хранилищ в Европе по состоянию на 19 сентября достигала 72%. Это почти на 14% ниже показателя за последние пять лет.
В "Газпроме" отмечают, что неоднократно указывали на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы. Глава компании Алексей Миллер связывает ценовые рекорды именно с этим фактором, не исключая, что в ближайшее время цены вырастут вновь.
В ответ на письмо европейских депутатов "Газпром" подчеркнул, что поставляет газ в Европу в полном объеме в соответствии с контрактами, а также по мере возможностей старается удовлетворять заявки на дополнительные поставки.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование представителя Госдепа США Амоса Хохштейна об увеличении поставок газа в Европу через Украину, заявил, что Россия выполняет все контрактные обязательства и близка к историческому максимуму по поставкам.
Биржевые цены на природный газ продолжают обновлять рекорды
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