Польская PGNiG примет участие в сертификации оператора "Северного потока – 2"

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Польская нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG и намерена доказать, что последний не подходит для этой задачи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Федеральное сетевое агентство Германии предоставило PGNiG и ее немецкой дочерней компании PGNiG Supply&Trading GmbH право участия в процедурах сертификации для "Северного потока – 2", – отметили в пресс-службе.

По мнению главы PGNiG Павла Маевского, тот факт, что швейцарская компания Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию в качестве независимого оператора передачи, свидетельствует о стремлении компании получить регуляторные привилегии. PGNiG намерена добиваться разделения собственности и предоставления доступа третьим сторонам, компания будет доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует требованиями, предъявляемым к оператору газопровода, в частности в вопросе безопасности поставок, заключил Маевский.

13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора трубопровода. Ведомство планирует вынести решение не позднее 8 января 2022 года.

О полном завершении работ по строительству газопровода "Северный поток – 2" компания "Газпром" объявила 10 сентября. Начать поставку газа по "Северному потоку – 2" планируют с 1 октября.

