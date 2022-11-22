В Госдуме объяснили, зачем нужно вернуть смертную казнь

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы, лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов объяснил, зачем в России нужно вернуть смертную казнь. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, необходимо вновь обсудить вопрос возвращения этой меры наказания в связи с опубликованным в Сети видео, на котором бойцы ВСУ расстреливают сдавшихся в плен российских военнослужащих.

"Среди пленных вэсэушников есть признавшиеся в расстреле гражданских лиц и наших военных. Если следствие доказало их причастность к расстрелам военнопленных и гражданских лиц, то таких элементов, которых язык даже не повернется назвать людьми, нужно расстреливать", – заявил Миронов.

18 ноября в Сети распространились видео, на которых запечатлено, как солдаты ВСУ вынуждают российских военных сдаться. Те бросают оружие, а затем их укладывают на землю и расстреливают. На кадрах, записанных с дрона, видно как минимум 12 тел в форме ВС РФ.

Комментируя случившееся, в Минобороны РФ заявили, что украинские солдаты убили российских военнослужащих преднамеренно. Там отметили, что инцидент доказывает живодерскую сущность киевского режима и тех, кто его поддерживает.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва самостоятельно займется розыском виновных в расстреле российских военнопленных на Украине. При этом он отметил, что российская сторона готова к проведению международного расследования, однако только в том случае, если ее убедят в эффективности этой процедуры.

РФ требует осудить расстрел российских военнопленных на Украине

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