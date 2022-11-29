Песков заявил, что в Кремле не обсуждался вопрос о возвращении смертной казни

Фото: kremlin.ru

В Кремле не обсуждался вопрос о возвращении смертной казни в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас не было обсуждений этого вопроса", – сказал представитель Кремля.

Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин выступил против возвращения смертной казни. Он выразил мнение, что снятие запрета на смертную казнь стало бы плохим сигналом обществу.

До этого депутат Госдумы, лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил, что необходимо вновь обсудить вопрос возвращения смертной казни в связи с опубликованным в Сети видео, на котором бойцы ВСУ расстреливают сдавшихся в плен российских военнослужащих.

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