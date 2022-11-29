Глава КС РФ Зорькин выступил против возвращения смертной казни

Фото: РИА Новости/пресс-служба Совета Федерации РФ

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин выступил против возвращения смертной казни. Свое мнение он выразил в ходе десятого Всероссийского съезда судей.

"Повышенная напряженность конкретного исторического времени не повод для создания неоправданного перевеса в сторону суровости", – приводит РИА Новости его слова.

Он сделал акцент на том, что РФ долгое время поддерживала вступление в силу документов, которые вводят запрет на смертную казнь. Зорькин призвал и в нынешних условиях продолжать придерживаться принципов гуманизма и человеколюбия.

По его мнению, снятие запрета на смертную казнь стало бы плохим сигналом обществу. Кроме того, он подчеркнул, что для этого потребовалось бы принять новую Конституцию.

Ранее депутат Госдумы, лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов объяснил, зачем в России нужно вернуть смертную казнь. По его словам, необходимо вновь обсудить вопрос возвращения этой меры наказания в связи с опубликованным в Сети видео, на котором бойцы ВСУ расстреливают сдавшихся в плен российских военнослужащих.

До этого руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что вернуть смертную казнь нельзя при действующей Конституции РФ.

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