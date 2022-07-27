Сенатор Клишас выступил против возвращения смертной казни в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступил против возвращения смертной казни в России. Об этом сообщает газета "Известия".
Клишас напомнил, что мораторий на смертную казнь не является следствием вступления России в Совет Европы. При этом он отметил, что ситуация может измениться только при принятии новой Конституции.
Вместе с тем сенатор отдельно прокомментировал выносимые в ДНР и ЛНР приговоры о смертной казни наемникам. По его словам, эти решения не имеют отношения к российской правовой системе.
"Это происходит в суверенных государствах, наш конституционно-правовой режим не распространяется на другие государства", – подчеркнул Клишас.
Ранее Зорькин сообщил, что смертную казнь в России нельзя вернуть ни законом, ни референдумом, ни поправкой в Конституцию. По его мнению, было бы большой ошибкой свернуть с пути гуманизации законодательной политики. Также он назвал плохим сигналом обществу возможный отказ от моратория на смертную казнь в России.
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