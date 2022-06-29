Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни в РФ

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Смертную казнь в России нельзя вернуть ни законом, ни референдумом, ни поправкой в Конституцию, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме.

По его мнению, было бы большой ошибкой свернуть с пути гуманизации законодательной политики. Также он назвал плохим сигналом обществу возможный отказ от моратория на смертную казнь в России.

Зорькин напомнил, что депутаты не приняли такой закон и в итоге решением проблемы занялся именно Конституционный суд, который в 2009 году указал на невозможность назначения смертной казни.

Он подчеркнул, что из-за длительного моратория сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого происходит необратимый процесс, направленный на отмену такого наказания.

"Поскольку дискуссия о смертной казни оживилась в связи с ситуацией о возможности применения этой меры наказания в Донецкой и Луганской республиках, я хотел бы вот что напомнить сторонникам отмены моратория на смертную казнь в нашей стране. В силу требований ныне действующей Конституции единственно приемлемый для этого способ – это принятие новой Конституции. Иным путем – ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции – это сделать невозможно", – цитирует его РИА Новости.

Ранее ЛДПР выступила с инициативой частично отменить запрет на смертную казнь так, чтобы она могла быть применена к служащим ВСУ, участвовавшим в пытках военных РФ.

В Госдуме же исключили возможность выборочного применения смертной казни. Отмечалось, что мораторий предполагает наличие ее в уголовном законодательстве, однако на практике в РФ она не применяется.

