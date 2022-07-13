Пушилин заявил, что в случае отклонения апелляций наемники будут расстреляны в ДНР

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Смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций иностранных наемников будет предполагать расстрел. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев.Live".

Он напомнил, что все осужденные подали на обжалование в апелляционном порядке. В случае признания судом соответствующей меры наказания дела передадут в исполнительную службу для реализации приговора.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Позже глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила смертный приговор, вынесенный английским наемникам в ДНР. Глава британского внешнеполитического ведомства назвала обвиненных Эйдена Аслина и Шона Пиннера военнопленными, а решение суда – нелегитимным.

